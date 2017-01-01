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    На Київщині службовець міграційної служби брав хабарі за прискорену видачу біометричних паспортів

    Справу передано в суд
    Столичні правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно головного спеціаліста Вишгородського районного відділу УДМС у Київській області (на даний час звільнений з посади), який вимагав та отримував неправомірну вигоду за вирішення питань про прискорення процедури видачі «біометричних» паспортів громадян України для виїзду за
    • Сьогодні, 12:37
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    Справу передано в суд

    Столичні правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно головного спеціаліста Вишгородського районного відділу УДМС у Київській області (на даний час звільнений з посади), який вимагав та отримував неправомірну вигоду за вирішення питань про прискорення процедури видачі «біометричних» паспортів громадян України для виїзду за кордон.
    Про це інформує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє «Главком».
     
    Зловмисник був затриманий  правоохоронцями у жовтні поточного року під час передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 6000 гривень.
     
    Наразі досудове розслідування закінчено в повному обсязі, обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості за ч. 2 ст. 369-2 КК України направлено до суду.
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