На Київщині службовець міграційної служби брав хабарі за прискорену видачу біометричних паспортів

Справу передано в суд

Столичні правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно головного спеціаліста Вишгородського районного відділу УДМС у Київській області (на даний час звільнений з посади), який вимагав та отримував неправомірну вигоду за вирішення питань про прискорення процедури видачі «біометричних» паспортів громадян України для виїзду за



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Справу передано в суд

Столичні правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно головного спеціаліста Вишгородського районного відділу УДМС у Київській області (на даний час звільнений з посади), який вимагав та отримував неправомірну вигоду за вирішення питань про прискорення процедури видачі «біометричних» паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури, повідомляє « Главком ».

Зловмисник був затриманий правоохоронцями у жовтні поточного року під час передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 6000 гривень.

Наразі досудове розслідування закінчено в повному обсязі, обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості за ч. 2 ст. 369-2 КК України направлено до суду.