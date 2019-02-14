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    На Київщині суд арештував педофіла, якого розшукувала Німеччина

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    <div class="alt">Зловмисника затримали в Обухові</div> <div class="copy"></div> - На Київщині суд арештував педофіла, якого розшукувала Німеччина
    Зловмисника затримали в Обухові
    Фото: Нацполіція України

    Громадянина Німеччини взято під арешт на 40 діб

    На Київщині суд задовольнив клопотання прокурора про тимчасовий арешт громадянина Німеччини, якого на батьківщині підозрюють у розбещенні дітей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури клопотав в суді про застосування до затриманого громадянина іноземної держави тимчасового арешту на 40 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина», - йдеться в повідомленні.

    Вказаний чоловік згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу значиться в розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини. Ініціатором розшуку є прокуратура міста Гільдесгайма, якою 2 січня 2015 року складено обвинувальний висновок про вчинення останнім 15 кримінальних злочинів, а саме розбещення підопічних та розбещення дітей. З цього часу, він переховувався та перебував в міжнародному розшуку.

    12 лютого українськими правоохоронцями його було затримано в порядку ст. 582 КПК України в м. Обухів Київської області.

    Нагадаємо, у селі Музичі Києво-Святошинського району місцеві жителі затримали та передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку.

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