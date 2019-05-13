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    На Київщині судитимуть чоловіка, який продавав чужі земельні ділянки

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    На Київщині судитимуть чоловіка, який продавав чужі земельні ділянки

    Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років

    Баришівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який вчинив незаконний продаж земельних ділянок. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    Чоловік обвинувачується у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та у заволодінні чужим майном та придбанням права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний чоловік спільно з іншими особами, вчинив незаконний продаж земельних ділянок, спричинивши дійсним власникам матеріальної шкоди на суму понад 200 тисяч гривень. Для цього оформили у нотаріуса в смт Баришівка підроблені довіреності від імені двох власників на ім’я обвинуваченого, відповідно до яких він мав право розпоряджатись двома земельними ділянками у Броварському районі площею 0,15 га кожна для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», - розповіли в прокуратурі.

    У подальшому зловмисник продав земельні ділянки, оформивши договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса в м. Бровари.

    Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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