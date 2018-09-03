На Київщині судитимуть ділка, який незаконно організував видобуток торфу



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Чоловік завдав бюджету Ірпеня матеріальних збитків на суму майже 4 млн гривень

Слідчі Ірпінського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 40-річного чоловіка, який незаконно організував видобуток торфу в адміністративних межах Ірпінської міської ради. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

Своїми злочинними діями чоловік завдав бюджету міста матеріальних збитків на суму майже 4 млн гривень.

«Встановлено, що видобуваючи торф, підприємець знищив рослинний покрив, частково зруйнував осушувально-зволожувальну систему, порушив водний режим ґрунту, в результаті чого ця земля стала непридатною для вирощування сільськогосподарських культур», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом було відкрито два кримінальних провадження за ч.2 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та за ч.2 ст. 240 (Порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції Ірпінського району провели всі необхідні слідчі дії та експертизи. У якості речових доказів на місці видобування торфу поліцейські вилучили спецтехніку: навантажувач, екскаватор, самоскид.

Наразі досудове розслідування завершено і обвинувальний акт направлено до суду. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.