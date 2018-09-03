  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині судитимуть ділка, який незаконно організував видобуток торфу

    • Розсилка
    На Київщині судитимуть ділка, який незаконно організував видобуток торфу

    Чоловік завдав бюджету Ірпеня матеріальних збитків на суму майже 4 млн гривень

    Слідчі Ірпінського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 40-річного чоловіка, який незаконно організував видобуток торфу в адміністративних межах Ірпінської міської ради. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

    Своїми злочинними діями чоловік завдав бюджету міста матеріальних збитків на суму майже 4 млн гривень.

    «Встановлено, що видобуваючи торф, підприємець знищив рослинний покрив, частково зруйнував осушувально-зволожувальну систему, порушив водний режим ґрунту, в результаті чого ця земля стала непридатною для вирощування сільськогосподарських культур», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом було відкрито два кримінальних провадження за ч.2 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель та за ч.2 ст. 240 (Порушення правил охорони надр)  Кримінального кодексу України.  

    Працівники поліції Ірпінського району провели всі необхідні слідчі дії та експертизи. У якості речових доказів на місці видобування торфу поліцейські вилучили спецтехніку: навантажувач, екскаватор, самоскид.  

    Наразі досудове розслідування завершено і обвинувальний акт направлено до суду. Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Читайте також
    прокуратура суд кримінал Київщина Ірпінь поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ