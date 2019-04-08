На Київщині судитимуть колишнього головного лікаря



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Колишній очільник лікарні обвинувачується у зловживанні службовим становищем

Колишній головний лікар однієї з лікарень на Київщини обвинувачується у розтраті 200 тисяч грн та автомобіля швидкої допомоги. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного лікаря за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) та ч.1 ст.357 (заволодіння офіційними документами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах) КК України.

«Останній, перебуваючи на вказаній посаді підробив та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а також допустив вибуття із власності лікарні автомобіля швидкої допомоги та грошових коштів, виділених на його ремонт. Під час розслідування встановлено, що він дав усну вказівку своїм підлеглим віддати підприємцю автомобіль разом з документами реєстрації нібито для проведення діагностики та ремонту. Після цього вказаним автомобілем незаконно заволоділа інша особа», - повідомили в прокуратурі.

«Головний лікар, достовірно знаючи про те, що підприємцем жодний ремонт автомобіля не проводився, а в результаті його незаконних дій авто взагалі вибуло із відання лікарні, склав, завірив своїм підписом і відтиском печатки лікарні та видав акт виконаних робіт щодо капітального ремонту автомобіля швидкої допомоги», - додали у відомстві.

На підставі вищевказаного підробленого офіційного документа підприємцю перераховано грошові кошти в сумі майже 200 тис. грн.