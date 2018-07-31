На Київщині судитимуть лікаря-гінеколога, через яку постраждала вагітна жінка



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Лікар обвинувачується у неналежном виконанні своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого

У Київській області судитимуть лікаря-гінеколога, яка встановила невірний діагноз та призначила неправильне лікування вагітній жінці, що призвело до тяжких наслідків. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

«До одних з приватних клінік в м. Ірпінь звернулась вагітна жінка, якій призначено лікаря акушера-гінеколога та за суміщенням лікаря з ультразвукової діагностики. Вказаний лікар встановила діагноз пацієнту – загроза самовільного викидня малого терміну вагітності та призначила лікування. Не дивлячись на те, що вагітна жінка почувала себе не добре, лікар-гінеколог продовжила лікування тими ж препаратами. За декілька днів, коли стан пацієнтки погіршився, лікар-гінеколог знову провела її огляд та продовжила лікування раніше встановленого діагнозу», - йдеться в повідомленні.

У подальшому через сильні болі внизу живота вагітну жінку було госпіталізовано до відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України». Лікарі вказаної медичної установи обстежили пацієнтку та встановили вірний діагноз – лівобічна трубна вагітність.

Внаслідок неналежного надання медичної допомоги жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді порушення анатомічної цілісності тканин і органів та їх функцій.

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно лікаря-гінеколога за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Судом обвинуваченій обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.