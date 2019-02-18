На Київщині у січні найбільше подорожчали овочі та фрукти



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За місяць ціни на споживчому ринку області зросли на 1%

У січні 2019 року в Київській області порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на овочі та фрукти - на 16,8% і 9,3% відповідно. У той же час на 1,2-0,5% подешевшали сало, яйця, макаронні вироби, рис. В цілому, за місяць ціни на споживчому ринку області зросли на 1%.

Про це повідомляється в експрес-випуску Головного управління статистики в Київській області.

«Ціни на споживчому ринку в січні 2019 року по Київській області (без Києва) і по Україні в порівнянні з попереднім місяцем виросли на 1%», - сказано в повідомленні.

За статистичними даними, на споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 2,1%. Найбільше (на 16,8% і 9,3%) подорожчали овочі і фрукти. На 1,8-0,6% підвищилися ціни на рибу та продукти з риби, сир, м'ясо і м'ясопродукти, молоко, масло, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, в тому числі тютюнові вироби - на 1,9%, алкогольні напої - на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на опалення на 6,1%, гарячу воду на 4,5%, утримання будинків і прибудинкових територій на 3,2%.

Зниження цін на транспорт в цілому на 1,8% в основному викликано здешевленням палива і мастил на 4,9%. Разом з тим на 0,5% подорожчали транспортні послуги.

Як повідомлялося, у січні 2019 року у порівнянні із груднем 2018 року в Україні подорожчала більшість соціальних продуктів харчування.

Джерело: КиевVласть