На Київщині в колодязі задихнулися троє комунальників



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Трагедія сталася в селі Русаки Фото: пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області

Коли рятувальники прибули на місце інциденту, чоловіки знаходилися без свідомості

На Київщині в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки загинули три людини.

Про це 29 липня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

Зазначається, що три працівники КП ІКУВГ проводили планові роботи по заміні засувки. Коли рятувальники прибули на місце інциденту, чоловіки знаходилися без свідомості.

«Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував загибель чоловіка 1986 року народження», - заявили в ДСНС.

Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам швидкої. Під час транспортування до лікарні потерпілі померли.

Причини трагедії з’ясовуються.