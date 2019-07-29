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    На Київщині в колодязі задихнулися троє комунальників

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    <p>Трагедія сталася в селі Русаки</p> - На Київщині в колодязі задихнулися троє комунальників

    Трагедія сталася в селі Русаки

    Фото: пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області

    Коли рятувальники прибули на місце інциденту, чоловіки знаходилися без свідомості

    На Київщині в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки загинули три людини.

    Про це 29 липня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

    Зазначається, що три працівники КП ІКУВГ проводили планові роботи по заміні засувки. Коли рятувальники прибули на місце інциденту, чоловіки знаходилися без свідомості.

    «Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися у колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував  загибель чоловіка 1986 року народження», - заявили в ДСНС.

    Ще двох чоловіків 1975 року народження було піднято на поверхню з ознаками життя і передано працівникам швидкої. Під час транспортування до лікарні  потерпілі померли.

    Причини  трагедії з’ясовуються.

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