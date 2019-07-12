На Київщині відкрито чергове кримінальне провадження за фактом підкупу виборців графіка



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Найбільше до поліції надходить повідомлень щодо незаконної агітації

За минулу добу працівники поліції Київської області перевірили 17 повідомлень та заяв про ймовірні порушення виборчого права. За всіма зверненнями прийняті рішення. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київщини.

Так, факт порушення передвиборчої агітації виявив дільничний офіцер Сквирського відділу поліції.

«В одному із сіл району в приміщенні фельдшерського медичного пункту довірені особи від одного кандидатів в народні обранці по 91-му виборчому окрузі здійснюють безкоштовний медичний огляд місцевих жителів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Також до Обухівського відділ поліції надійшло звернення діючого народного депутата щодо невчасного утворення дільничних виборчих комісій по 94-му виборчому округу. На думку заявника, до списку кандидатів та членів ДВК були включені особи, яких вже немає серед живих, особи, які власноруч не писали заяви про наміри входження до ДВК та не надавали своєї згоди на це. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України триває слідство.

За добу працівники поліції Київщини склали 6 адміністративних протоколів щодо розміщення біл-бордів та розповсюдження друкованої продукції без вихідних даних. Такі правопорушення задокументовані на Білоцерківщині, у Києво-Святошиснькому районі, Рокитному та на Сквирщині.

8 повідомлень про порушення виборчого права не знайшли свого об’єктивного підтвердження.