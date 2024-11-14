На Київщині виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі

Знахідку виявили після російської комбінованої атаки 13 листопада

У Київській області виявили бойову частину стратегічної крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля». Знахідку, яку виявили після російської комбінованої атаки на столицю 13 листопада вранці, вже знешкодили. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що ця бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі.

На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

У ДСНС додали, що після огляду знахідки фахівцями, її «безпечно вилучили її та доставили на спеціальний майданчик для знищення».

Також у ДСНС звернулися до громадян із закликом, у разі виявлення підозрілого предмета – не наближатися до нього. У таких випадках потрібно негайно повідомляти про це за номером «101"».

Вранці, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок цього чергового російського обстрілу, зазнав пошкоджень павільйон українського телешоу «МастерШеф». Зазначається, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.