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Київщина: наслідки обстрілу у Глевасі (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київщина: наслідки обстрілу у Глевасі (фото, відео)
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів
фото: ДСНС

Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку

тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів
Сьогодні вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.


Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам.

Київщина: наслідки обстрілу у Глевасі (фото, відео) фото 1

«На щастя, загиблих та поранених немає. Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна технік», – йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки ворожих дронів по Києву уламки збитих цілей впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Як зазначається, цієї ночі Росія атакувала українську столицю дронами. БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків.

Як повідомлялося, вночі тривога в Києві тривала близько п'яти годин. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. 

 

Теги: ДСНС Київщина рятувальники

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