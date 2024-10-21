Київщина: наслідки обстрілу у Глевасі (фото, відео)

Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку

тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів

Сьогодні вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів pic.twitter.com/WNV0Wj9g8l — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 21, 2024



Надзвичайники та поліцейські евакуювали 43 мешканців будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам.

«На щастя, загиблих та поранених немає. Наразі триває обрізання нестабільних конструкцій бетонних плит. До робіт залучені 27 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі важка інженерна технік», – йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки ворожих дронів по Києву уламки збитих цілей впали у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. Як зазначається, цієї ночі Росія атакувала українську столицю дронами. БпЛА заходили в бік міста з різних напрямків.

Як повідомлялося, вночі тривога в Києві тривала близько п'яти годин. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати.