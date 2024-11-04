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Сили ППО Київщини збили всі ворожі дрони, які рухались на столицю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сили ППО Київщини збили всі ворожі дрони, які рухались на столицю
Над столицею збили всі ударні дрони, які атакували Київ
фото з відкритих джерел

Вночі ворог в черговий раз запустив кілька хвиль ударних БпЛА

Сили оборони цієї ночі збили всі російські безпілотники, що атакували Київ. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Телеграм.

«Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети - наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цієї атаки дронів на столицю сталося падіння уламків у двох районах. В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка.Без постраждалих та руйнувань.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки російського удару.

Пізніше рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих.

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Теги: державна служба рятувальники ворог війна Київ дрон

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