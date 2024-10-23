Температура повітря коливатиметься: якої погоди чекати 23 жовтня

У столиці стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 °С

Протягом 23 жовтня у Києві та області очікується прохолодна погода. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 °С. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Київщині 23 жовтня очікується переважно ясна погода з невеликою хмарністю та без опадів. Вітер змінюватиме напрямок з південно-західного на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься: вночі +2..+7 °С, вдень підвищиться до +11...+16 °С. У столиці нічні показники будуть на рівні +5...+7 °С, а вдень – +12...+14 °С.

Нагадаємо, 22 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Утім у деяких районах Києва погіршилась якість повітря.