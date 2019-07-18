На Київщині викрили «реабілітаційні центри», де людей заставляли за безцінь працювати



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Правоохоронцями виявлено понад 40 осіб, яких зловмисники залучали до безкоштовної роботи, у тому числі на хлібному заводі Фото: пресслужба прокуратури Київської області

За вказівкою наглядачів «реабілітаційних центрів» люди мусили виконувати тяжку фізичну роботу, винагороду за яку отримували учасники злочинної групи

Прокуратурою спільно з ГУ НП в Київській області викрито злочинне угрупування у складі п’яти осіб - громадян Російської Федерації, які під виглядом «реабілітаційних центрів» займались трудовою експлуатацією соціально вразливих осіб.

Про це 18 липня повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«На території Київщини учасники організованої групи орендували приміщення та утворили шість «реабілітаційних центрів», де утримувались алко- наркозалежні особи, безробітні та особи без постійного місця проживання, яких заманювали під видом надання кваліфікованої допомоги та лікування», - заявили у відомстві.

Як зазначається, замість отримання медичної, психологічної чи будь-якої іншої допомоги, такі особи були змушені постійно безкоштовно за вказівкою наглядачів «реабілітаційних центрів» виконувати тяжку фізичну роботу, винагороду за яку отримували учасники злочинної групи.

Учасників організованої групи затримано у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Київській областях.

Під час проведення низки санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів, «реабілітаційних центрах» та місцях роботи потерпілих осіб, правоохоронцями виявлено понад 40 осіб, яких завербовано учасниками організованої групи та залучено до безкоштовної роботи, у тому числі на хлібному заводі.

Крім того, виявлено та вилучено документи щодо діяльності «реабілітаційних центрів», записи, графіки роботи, анкети завербованих осіб, візитівки, оголошення про діяльність таких центрів, мобільні телефони, за допомогою яких зловмисники спілкувались між собою та своїми «працівниками».

Усім учасникам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.