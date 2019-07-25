На Київщині викрито групу осіб, які заволоділи активами заводу на 77 млн грн



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Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років

Зловмисники шляхом зміни власників іменних цінних паперів заволоділи майном заводу

Прокуратурою Київської викрито організовану групу, яка заволоділа активами одного з заводів технічного вуглецю вартістю 77 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Прокуратурою області спільно з СУ ФР ГУ ДФС у Київській області знешкоджено організовану групу у складі 4 осіб, які шляхом зміни власників іменних цінних паперів заволоділи майном заводу технічного вуглецю для подальшої передачі третім особам», - йдеться в повідомленні.

Заволодівши акціями заводу у кількості 336 388 шт., які підлягали відповідно до рішення суду списанню з рахунків власників, учасники організованої групи завдали законним акціонерам матеріальних збитків на суму понад 43 млн грн.

У подальшому за допомогою фіктивних зборів, шляхом незаконних рішень про призначення нових керівників учасники злочинної групи, фактично заволоділи активами даного заводу вартістю 77 млн грн на користь третіх осіб.

Усім чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 223-2, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.