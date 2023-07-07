Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
Унаслідок падіння труби ніхто не постраждав
6 липня у Борисполі, що на Київщини, під час грози через пориви вітру впала труба в одній із котелень. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
«Наслідки негоди в Борисполі. Від пориву вітру в одному з приміщень котельні впала труба», – пише Нєбитов.
За даними поліції, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що 6 липня столицю накрила негода. На зміну сонцю небо у Києві покрили чорні густі хмари, гриміло.
Раніше повідомлялося, що у Київській області випав град розміром із перепелине яйце.
До слова, через негоду без світла залишились понад 200 населених пунктів.
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