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Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
Негода вирувала в Борисполі
фото: Андрій Нєбитов

Унаслідок падіння труби ніхто не постраждав

6 липня у Борисполі, що на Київщини, під час грози через пориви вітру впала труба в одній із котелень. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Наслідки негоди в Борисполі. Від пориву вітру в одному з приміщень котельні впала труба», – пише Нєбитов.

Зруйнована котельня в Борисполі
Зруйнована котельня в Борисполі
фото: Андрій Нєбитов

За даними поліції, обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, що 6 липня столицю накрила негода. На зміну сонцю небо у Києві покрили чорні густі хмари, гриміло.

Раніше повідомлялося, що у Київській області випав град розміром із перепелине яйце.

До слова, через негоду без світла залишились понад 200 населених пунктів.

Теги: Київщина гроза

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