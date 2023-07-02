Нічна атака дронів на Київщину: відомо про одного постраждалого

Через російську атаку постраждав мешканець одного з пошкоджених будинків

Внаслідок падіння уламків безпілотників у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки

Цієї ночі після нетривалої перерви росіяни знову атакували область. Ворог застосував безпілотники, які були збиті нашими силами ППО. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За словами чиновника, фактів влучань не зафіксовано. Водночас внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки.

«Зокрема, в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідували. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон. Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначає Кравченко, також через російську атаку постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві та області тривала з 2:25 до 3:21. Також небезпека спостерігалася в низці центральних, східних, південних і північних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів із південного напрямку.

До слова, на бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».