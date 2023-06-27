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Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
«Філія «Тульчинське лісомисливське господарство» має спеціалізований лісомисливський напрямок»

Лісівники забезпечують достатню кількість кормової бази і покращують умови зимівлі тварин

У Тульчині лісівники заготовляють їжу для зимівлі тварин. Наразі фахівці активно збирають гіллячковий корм і сіно, а згодом приступлять до кукурудзи в качанах, зернових відходів та снопів, а також коренеплоди. Закуповують сіль та дбають про наповнення водою лісових водопоїв протягом усього року. Про це повідомляють у Центральному лісовому офісі.

«Філія «Тульчинське лісомисливське господарство» має спеціалізований лісомисливський напрямок. У лісових і мисливських угіддях філії досить висока щільність диких тварин. Тож у сезон заготівлі кормів для звірів - робота кипить. Процес заготівлі сіна довготривалий. Спочатку навесні лісівники засівають кормові поля травами, люцерною та дикоросами. А влітку зеленину косять трактором з роторною косаркою, просушують та зберігають у сухих, гарно провітрюваних господарських будівлях», – йдеться у повідомленні.

Водночас гіллячковий корм у філії заготовляють з гілок граба, дуба, осики, липи, верби й берези. Важливо, щоб гілля дерев було молоде і ще не задеревʼяніле. Молоде листя також краще смакує звірам. Зрізані молоді гілки обовʼязково засолюють, зануривши у солону воду, а потім просушують у спеціальних приміщеннях або ж на свіжому повітрі під накриттям.

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Цьогоріч тульчинські лісівники запланували заготовити майже 14 тонн сіна і понад 20 тисяч штук гіллячкового корму. Більшу частину «зелених віників» вже зрізали і висушили. Також заготовили половину запланованого обсягу сіна, адже суха сонячна погода наразі сприяє швидкому процесу висушування.

«Влітку заготовляємо багато кормів, а взимку дбаємо про те, щоб їх було вдосталь на підгодівельних майданчиках. Адже всі знають, що мороз та сніговий покрив ускладнюють добування їжі тваринами. Холод вимагає витрат додаткових калорій і це призводить до виснаження диких тварин», - розповіли фахівці.

Лісівники забезпечують достатню кількість кормової бази і покращують умови зимівлі тварин. Зокрема, стримуючи їх від міграції в інші регіони.

Теги: Вінниччина ліс тварини

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