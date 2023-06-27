Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)

Лісівники забезпечують достатню кількість кормової бази і покращують умови зимівлі тварин

У Тульчині лісівники заготовляють їжу для зимівлі тварин. Наразі фахівці активно збирають гіллячковий корм і сіно, а згодом приступлять до кукурудзи в качанах, зернових відходів та снопів, а також коренеплоди. Закуповують сіль та дбають про наповнення водою лісових водопоїв протягом усього року. Про це повідомляють у Центральному лісовому офісі.

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«Філія «Тульчинське лісомисливське господарство» має спеціалізований лісомисливський напрямок. У лісових і мисливських угіддях філії досить висока щільність диких тварин. Тож у сезон заготівлі кормів для звірів - робота кипить. Процес заготівлі сіна довготривалий. Спочатку навесні лісівники засівають кормові поля травами, люцерною та дикоросами. А влітку зеленину косять трактором з роторною косаркою, просушують та зберігають у сухих, гарно провітрюваних господарських будівлях», – йдеться у повідомленні.

Водночас гіллячковий корм у філії заготовляють з гілок граба, дуба, осики, липи, верби й берези. Важливо, щоб гілля дерев було молоде і ще не задеревʼяніле. Молоде листя також краще смакує звірам. Зрізані молоді гілки обовʼязково засолюють, зануривши у солону воду, а потім просушують у спеціальних приміщеннях або ж на свіжому повітрі під накриттям.

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Цьогоріч тульчинські лісівники запланували заготовити майже 14 тонн сіна і понад 20 тисяч штук гіллячкового корму. Більшу частину «зелених віників» вже зрізали і висушили. Також заготовили половину запланованого обсягу сіна, адже суха сонячна погода наразі сприяє швидкому процесу висушування.

«Влітку заготовляємо багато кормів, а взимку дбаємо про те, щоб їх було вдосталь на підгодівельних майданчиках. Адже всі знають, що мороз та сніговий покрив ускладнюють добування їжі тваринами. Холод вимагає витрат додаткових калорій і це призводить до виснаження диких тварин», - розповіли фахівці.

Лісівники забезпечують достатню кількість кормової бази і покращують умови зимівлі тварин. Зокрема, стримуючи їх від міграції в інші регіони.