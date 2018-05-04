На Київщині з 14 травня буде вимкнено систему оповіщення

Київська ОДА протягом кількох років не реагує на звернення «Укртелекому» щодо укладання угод на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення

ПАТ «Укртелеком» попередив Київську облдержадміністрацію, що починаючи з 14 травня цього року відключить від електроживлення апаратуру системи оповіщення. Про це повідомляє прес-служба «Укртелекому». Компанія заявляє, що Київська ОДА протягом кількох років не реагує на звернення «Укртелекому» щодо укладання угод



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Київська ОДА протягом кількох років не реагує на звернення «Укртелекому» щодо укладання угод на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення

ПАТ «Укртелеком» попередив Київську облдержадміністрацію, що починаючи з 14 травня цього року відключить від електроживлення апаратуру системи оповіщення. Про це повідомляє прес-служба «Укртелекому».

Компанія заявляє, що Київська ОДА протягом кількох років не реагує на звернення «Укртелекому» щодо укладання угод на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення територіальної системи оповіщення Київської області.

«ПАТ «Укртелеком» є одним з підприємств, що здатне здійснювати експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення. Для обслуговування апаратури оповіщення обласні державні адміністрації зобов’язані передбачати відповідне фінансування та укладати договори з підприємствами, що такі роботи можуть здійснити. Однак Київська обласна державна адміністрація (це не стосується м. Київ), чия апаратура оповіщення історично розташовується на території окремих підрозділів Укртелекому та обслуговується працівниками оператора, вже два роки поспіль ігнорує підписання відповідних договорів для фінансування робіт щодо експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення. Весь цей час, враховуючи ситуацію в країні та важливість наявності системи територіального оповіщення, Укртелеком продовжував підтримувати в готовності до застосування систему оповіщення Київської області (обслуговування, ремонт тощо) за власні кошти», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за майже 2,5 роки оператор не отримував від КОДА навіть коштів за електроенергію, спожиту таким обладнанням оповіщення.

«Таке ставлення з боку Київської ОДА до вирішення цього питання свідчить про те, що ця система оповіщення не є пріоритетною для обладміністрації. Тому Укртелеком запропонував обладміністрації здійснити демонтаж та вивезення апаратури, надіславши на узгодження відповідний графік. Також оператор заздалегідь попередив Київську ОДА, що вимушений починаючи з 14 травня цього року відключити від електроживлення апаратуру системи оповіщення. При цьому її не буде відключено від каналів комутації, що дозволить оперативно відновити роботу системи у разі зміни ситуації та вирішення проблеми», - інформують в «Укртелекомі».