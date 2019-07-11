На Київщині з початку літа з вікон випали п’ятеро дітей



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Поліція Київщини закликає батьків не залишати дітей без нагляду

Впродовж червня-липня 2019 року на території Київської області через відсутність належного контролю з боку дорослих поліція зареєструвала п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, один з яких – летальний. Про це повідомляє Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області.

Діти залазять на підвіконня, щоб подивитись у вікно, спираються на москітну сітку і падають.

Аби уникнути небезпеки, поліція радить дотримуватися елементарних правил, які дозволять врятувати дітям їх життя і здоров'я:

не залишайте маленьких дітей у кімнатах із відчиненими вікнами, навіть якщо виходите на хвилинку;

не розташовуйте біля вікон будь-які предмети (меблі), за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня;

не дозволяйте дитині гратися на підвіконні;

встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки.

«Шановні дорослі, будьте пильними! Пам’ятайте, що москітні сітки на вікнах не захищають малечу від падіння з вікна, тому несуть найбільшу небезпеку», - попереджають у поліції.

Як повідомлялося, 1 липня на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці (житловий масив Лісовий) з вікна випала чотирирічна дитина.