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    На Київщині з початку літа з вікон випали п’ятеро дітей

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    На Київщині з початку літа з вікон випали п’ятеро дітей

    Поліція Київщини закликає батьків не залишати дітей без нагляду

    Впродовж червня-липня 2019 року на території Київської області через відсутність належного контролю з боку дорослих поліція зареєструвала п’ять випадків падіння дітей з вікон багатоповерхівок, один з яких – летальний. Про це повідомляє Управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області.

    Діти залазять на підвіконня, щоб подивитись у вікно, спираються на москітну сітку і падають.

    Аби уникнути небезпеки, поліція радить дотримуватися елементарних правил, які дозволять врятувати дітям їх життя і здоров'я: 

    • не залишайте маленьких дітей у кімнатах із відчиненими вікнами, навіть якщо виходите на хвилинку;
    • не розташовуйте біля вікон будь-які предмети (меблі), за допомогою яких дитина змогла б залізти на підвіконня;
    • не дозволяйте дитині гратися на підвіконні; 
    • встановіть фіксатори, які не дозволять відкрити вікно або решітки.

    «Шановні дорослі, будьте пильними! Пам’ятайте, що москітні сітки на вікнах не захищають малечу від падіння з вікна, тому несуть найбільшу небезпеку», - попереджають у поліції.

    Як повідомлялося, 1 липня на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці (житловий масив Лісовий) з вікна випала чотирирічна дитина.

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