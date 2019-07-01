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    У Києві з вікна дев’ятого поверху випала чотирирічна дитина

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    У Києві з вікна дев’ятого поверху випала чотирирічна дитина

    Трагедія сталася на Лісовому масиві

    Сьогодні, 1 липня, близько 14-ї години на вулиці Мілютенка, 46 у Деснянському районі столиці (житловий масив Лісовий) сталася трагедія: з вікна випала чотирирічна дитина. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Дитина випала із вікна 9-го поверху.

    Від отриманих травм вона загинула на місці. 

    Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

    Нагадаємо, 24 червня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва дитина випала з балкона другого поверху і загинула. Хлопчик упав з балкона другого поверху, видавивши москітну сітку на вікні.

    У кінці травня на вулиці Героїв Дніпра у Києві трирічна дитина випала з вікна третього поверху. Травмовану дівчинку негайно госпіталізували до медичного закладу. Як повідомили лікарі, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла. 

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