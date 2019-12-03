На Київщині застрелили та вкинули у криницю бізнесмена із Грузії



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Тіло іноземця з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці Фото: Прокуратура Києва

Затримано осіб, які ховали тіло та знищували речові докази

Київської місцевою прокуратурою №10 спільно з поліцейськими Шевченківського району затримано двох мешканців Київської області за підозрою у пособництві в умисному вбивстві підприємця - громадянина Грузії, який незадовго до цього прибув у столицю у бізнес-справах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, ввечері 26 листопада 2019 року потерпілий сів в автомобіль у центрі столиці та поїхав у невідомому напрямку. Після цього іноземець перестав виходити на зв'язок із знайомими, у зв’язку з чим останні повідомили в поліцію про його зникнення.

У подальшому тіло зниклого іноземця з вогнепальними пораненнями виявили у закинутій криниці на території Київської області.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити осіб, які за матеріальну винагороду вчиняли дії, спрямовані на приховання тіла та знищення речових доказів.

Наразі прокуратурою затриманим повідомлено про підозру у пособництві в умисному вбивстві. Вирішується питання щодо обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотиви та обставини його вчинення.