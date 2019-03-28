На Київщині затримано адвоката і керівника підприємства, які блокували роботу перевізника



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Затримання підозрюваних у вимаганні майнових прав на перевезення автобусним маршрутом

Адвокат та керівник підприємства вимагали отримання майнових прав на перевезення автобусним маршрутом

Сьогодні, 28 березня, прокуратурою і поліцією Київської області затримано адвоката та директора одного з товариств області, які з метою вимагання та отримання майнових прав на перевезення автобусним маршрутом здійснювали протидію законній господарській діяльності іншого перевізника. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

«Встановлено, що адвокат та директор організували із залученням третіх осіб блокування роботи пасажирських маршрутних перевезень з метою недопущення пасажирообігу та залякування працівників перевізника», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні при отриманні заяви про відмову від майнових прав на перевезення автобусним маршрутом зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення останнім про підозру за ч. 2 ст.189 КК України та клопотання в суд про обрання їм запобіжних заходів.

Як повідомлялося, у Борисполі Київської області з 24 березня не їздили міські маршрутки. Їхні водії влаштували страйк через вимоги знизити ціни на проїзд до 4,5 гривень. Чинна вартість однієї поїздки у міському транспорті — 6 гривень, однак її Київський адміністративний окружний суд визнав протиправною,