На Борщагівці поліція затримала дівчину з наркотиками (фото)



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Виявлені речовини направлено для проведення експертизи Фото: Нацполіція

Дівчина придбала наркотичні речовини шляхом «закладок»

Під час відпрацювання території Святошинського району працівники відділу кримінальної поліції на вулиці Литвиненко-Вольгемут помітили підозрілу дівчину, яка, побачивши правоохоронців, почала помітно нервувати та змінила напрямок руху, але її зупинили для перевірки.

У ході поверхневого огляду поліцейські виявили у дівчини зіп-пакети і згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, пігулку зелено-жовтого кольору та поліетиленовий пакетик із речовиною темного кольору, схожою на канабіс. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Правопорушницею виявилася 24-річна місцева мешканка, яка повідомила, що наркотичні речовини придбала шляхом «закладок» та зберігала для власного вживання. Виявлені речовини вилучили та направили на експертне дослідження», - розповів начальник сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Святошинського управління поліції Андрій Товмацький.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотиків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.