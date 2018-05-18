На Київщині затримано групу серійних крадіїв, серед яких поліцейський

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У зловмисників вилучені вкрадені золоті вироби

За місцем проживання крадіїв вилучено велику кількість золотих виробів, елітних парфумів, годинників та інших речей

Впродовж тривалого часу на території Білоцерківщини (Київська область) невідомі скоїли ряд квартирних крадіжок. Зловмисники чітко орієнтувалися на місцевості та мали «свій почерк» проникнення до житла. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Поліцейські встановили, що скоєння таких злочинів причетний хтось з правоохоронців, оскільки їм завжди вдавалося вчасно зникнути з місця скоєння злочину.

Під час проведення вдалої поліцейської комбінації оперативники затримали кримінальну групу, до складу якої входив на той час діючий працівник місцевого відділу поліції та який понад 10 років працював в системі МВС.

«Так, близько 23-ї години біля одного з будинків в місті Біла Церква поліцейські затримали групу осіб «на гарячому». Ними виявилися 35-річний раніше судимий за квартирні крадіжки киянин, 22-річна жителька Києва та 34-річний колишній поліцейський. Пересувалися зловмисники на автомобілі «Фольксваген Гольф», в салоні якого працівники поліції виявили та вилучили викрадене майно. Також вилучено радіостанцію, рукавички та викрутку, за допомогою якої віджимали вікна», - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання крадіїв вилучено велику кількість золотих виробів, елітних парфумів, годинників та інших речей.

Наразі п’ятеро потерпілих впізнали свої речі серед вилученого.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Група осіб перевіряється до інших аналогічних злочинів. Триває слідство.

Однак Білоцерківським міськрайонним судом клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено не було. Зловмисників, які наразі ґрунтовно підозрюються у скоєнні низки крадіжок, звільнили із зали суду.