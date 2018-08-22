На Київщині затримано серійного крадія



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Чернівчанина підозрюють у скоєнні чотирьох крадіжок з будинків та продуктових магазинів

На Київщині в рамках операції «Розшук» фастівські поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який півроку переховувався від слідства та суду за вчинення крадіжок. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На Київщині чернівчанина підозрюють у скоєнні чотирьох крадіжок з будинків та продуктових магазинів.

Так, кілька місяців тому в місті Фастів зловмисник проник до будинку шляхом віджиму пластикового вікна та викрав звідти 2000 доларів США та 8000 тисяч гривень. Також своєю злочинною діяльністю чоловік «відзначився» у Васильківському та Рокитнянському районах столичного регіону.

Зловмисникові вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліція перевіряє причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території області. Йому загрожує покарання у вигляді шести років позбавлення волі.