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    На Київщині затримано серійного крадія

    • Розсилка
    На Київщині затримано серійного крадія

    Чернівчанина підозрюють у скоєнні чотирьох крадіжок з будинків та продуктових магазинів

    На Київщині в рамках операції «Розшук» фастівські поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який півроку переховувався від слідства та суду за вчинення крадіжок. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На Київщині чернівчанина підозрюють у скоєнні чотирьох крадіжок з будинків та продуктових магазинів.

    Так, кілька місяців тому в місті Фастів зловмисник проник до будинку шляхом віджиму пластикового вікна та викрав звідти 2000 доларів США та 8000 тисяч гривень. Також своєю злочинною діяльністю чоловік «відзначився» у Васильківському та Рокитнянському районах столичного регіону.

    Зловмисникові вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Наразі поліція перевіряє причетність затриманого до скоєння  аналогічних злочинів на території області. Йому загрожує покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

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