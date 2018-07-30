На Київщині затримано водія, який на смерть збив велосипедиста і втік з місця ДТП



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Велосипед чоловіка, якого на смерть збив водій Mercedes

Водій-утікач був у стані алкогольного сп’яніння

На автодорозі Сквира – Самгородок Київської області водій, керуючи автомобілем Mercedes, скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. У результаті чого велосипедист від отриманих травм загинув, а водій зник з місця ДТП.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, на пошуки водія-втікача були орієнтовані всі наряди поліції. Невдовзі працівники патрульної поліції затримали порушника на трасі Київ - Одеса. Ним виявився 40-річний житель села Самгородок, що на Сквирщині.

Прилад Драгер зафіксував, що водій знаходиться у стані алкогольного сп’яніння – вміст алкоголю становив 3,08 проміле.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України та доправлено до Сквирського відділу поліції. Автомобіль Mercedes вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.