Бізнес на Covid-19. На Київщині посадовці продавали вакцину (фото, відео)

Вакцину, виділену для пацієнтів психоневрологічних інтернатів області, продавали стороннім особам

Правоохоронці Київщини викрили злочинну схему розтрати вакцини проти коронавірусної хвороби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські здійснили 6 санкціонованих обшуків у приміщеннях одного зі психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади.

Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусу, яка була виділена для пацієнтів закладу в рамках кампанії з вакцинації.

Викрили злочинну схему працівники Бучанського районного управління поліції спільно зі співробітниками Бучанської окружної прокуратури.

Так, у рамках механізму COVAX низка державних закладів отримали вакцину для щеплення незахищених верств населення. Однак, службові особи інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.