На Київщині чоловік зарізав друга та заснув під парканом його будинку (фото)

31-річного чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру за статей про умисне вбивство

Під час спільної пиятики друзі між чоловіками виник словесний конфлікт

У селі Підгірці, що на Обухівщині, чоловік вбив свого друга та заснув після цього під парканом біля його будинку. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

«Сьогодні вночі, 9 вересня, правоохоронці отримали інформацію про смерть 70-річного чоловіка у селі Підгірці. Поліція прибула на місце інциденту та з'ясувала, що мешканець Обухівщини помер від ножового поранення у серце», – зазначається у повідомленні.

Біля подвір'я знайшли іншого чоловіка, який спав під парканом. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

«Згодом поліцейські з’ясували, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого 31-річний чоловік наніс ножове поранення товаришу в область грудної клітини, від якої власник будинку помер на місці події. Після цього зловмисник вийшов з будинку та заснув поблизу огорожі», – повідомили у відділі комунікації.

На місці події, де чоловік вбив товариша по чарці, знайшли та вилучили розкладний ніж. На ньому були сліди бурого кольору. Ніж відправили на експертизу.

31-річного чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру за статей про умисне вбивство.

Нагадаємо, правоохоронці розшукують чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві жінки на столичній Оболоні.

Нагадаємо, на Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину.

Також, в Києві молодик зарізав жінку й накинувся на її брата.