На Київщині з’являться «активні» парки з віртуальним тренером

Окрім тренажерів, у парку буде шість стендів із QR-кодами

За допомогою мобільного телефону охочі зможуть отримати доступ до спеціального додатку «Віртуальний тренер»

На території Київщини місцева влада планує створити «активні» парки майже в усіх громадах. Понад 30 вже готові до відкриття, а перші з них почнуть функціонувати в регіоні найближчими днями. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Зокрема, за його словами, впродовж найближчих днів планується відкриття перших «активних» парків: у місті Бровари – у парку «Перемога», у селищі Коцюбинське – у зоні житлового комплексу «Атлант 2», а в селі Свято-Петрівське Білогородської громади – у місцевому парку.

Кожний з них буде облаштований комплектом спортивного обладнання. До нього входять лавка, шведська стінка, три різнорівневі турніки, два бруси та шість стендів із QR-кодами. Активувавши їх за допомогою мобільного телефону, охочі зможуть отримати доступ до спеціального додатка «Віртуальний тренер».

Нагадаємо, у Києві через рясні дощі затопило новий спорткомплекс на ВДНГ, який відкрили на День Незалежності.

Нагадаємо, 24 серпня на ВДНГ відкрили першу частину масштабної спортивної зони просто неба. На 11 гектарах території будуть і бігові доріжки, і майданчики для занять. Також там проводитимуть йогу, фітнес, кросфіт тощо.

Раніше повідомлялося, що незабаром на ВДНГ відкриється урбан-парк, який стане частиною майбутнього спортивного кластера.