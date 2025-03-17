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Перебої з інтернетом на Київщині: у чому причина і коли буде відновлено зв'язок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Перебої з інтернетом на Київщині: у чому причина і коли буде відновлено зв'язок
Провайдер Best повідомив, що на ділянці Буча – Гостомель мародери повторно пошкодили кабель, який проходить у телефонній каналізації
фото з відкритих джерел

Без інтернету залишилися жителі частини Гостомеля, Блиставиці, Гаврилівки, Синяка та території до Димера

У Гостомелі та частині Бучанської громади у користувачів спостерігаються проблеми з інтернетом через шукачів міді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Київщина 24/7

Провайдер Best повідомив, що на ділянці Буча – Гостомель мародери повторно пошкодили кабель, який проходить у телефонній каналізації.

Тож, без інтернету залишилися жителі частини Гостомеля, Блиставиці, Гаврилівки, Синяка та території до Димера.

Відновити послугу плануэться сьогодні до 19:00.

Нагадаємо, месенджер Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців через зміни в політиці США. За словами заступника голови РНБО, для комунікації з українськими правоохоронцями у Signal був встановлений окремий канал. Він припустив, що відсутність комунікації може бути тимчасовою. 

До слова, Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. 

Теги: Київщина Гостомель інтернет Україна

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