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Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта
Переможцем тендеру стало Управління поліції охорони Херсонської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поліцейські повинні охороняти об’єкт з 1 липня по 30 вересня 2023 року щоденно 8:00 до 20:00

Херсонська міська військова адміністрація замовила охорону невідомого об’єкта на суму у 465 888 тисяч гривень. Про це свідчить відповідна інформація з порталу державних закупівель «Prozorro».

Херсонська міська військова адміністрація замовила охорону невідомого об’єкта
Херсонська міська військова адміністрація замовила охорону невідомого об’єкта
фото: скріншот з з порталу державних закупівель «Prozorro»

Переможцем тендеру стало Управління поліції охорони Херсонської області.

Згідно з договором, поліцейські повинні охороняти об’єкт, адреса якого у документах прихована, з 1 липня по 30 вересня 2023 року щоденно 8:00 до 20:00.

Розрахунок вартості послуг охорони
Розрахунок вартості послуг охорони
фото: скріншот з порталу державних закупівель «Prozorro»

Чому прихований об’єкт вимагає посиленої охорони наразі невідомо.

Нагадаємо, попри те, що окупанти вщент зруйнували Бахмут, а навколо міста тривають жорсткі бої, міська рада продовжує робити закупки. Так, наприклад, 12 липня 2023 року міська рада Бахмута уклала тендер «Послуги з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації» майже за 50 тис. грн.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель.

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Теги: гроші Херсон ProZorro поліція охорона

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Економіка

Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта
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