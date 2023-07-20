Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта
Поліцейські повинні охороняти об’єкт з 1 липня по 30 вересня 2023 року щоденно 8:00 до 20:00
Херсонська міська військова адміністрація замовила охорону невідомого об’єкта на суму у 465 888 тисяч гривень. Про це свідчить відповідна інформація з порталу державних закупівель «Prozorro».
Переможцем тендеру стало Управління поліції охорони Херсонської області.
Згідно з договором, поліцейські повинні охороняти об’єкт, адреса якого у документах прихована, з 1 липня по 30 вересня 2023 року щоденно 8:00 до 20:00.
Чому прихований об’єкт вимагає посиленої охорони наразі невідомо.
Нагадаємо, попри те, що окупанти вщент зруйнували Бахмут, а навколо міста тривають жорсткі бої, міська рада продовжує робити закупки. Так, наприклад, 12 липня 2023 року міська рада Бахмута уклала тендер «Послуги з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації» майже за 50 тис. грн.
До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель.
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