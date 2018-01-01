На Київщині злочинці з гранатою скоїли напад на АЗС

Підозрювані затримані

Близько шостої години ранку на територію АЗС в смт Іванків зайшли невідомі. Чоловіки постукали у віконце диспетчера та, погрожуючи гранатою, почали вимагати виручку. 59-річний черговий не розгубився і натиснув тривожну кнопку – нападники зникли. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції Київської області, повідомляє



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Підозрювані затримані

Близько шостої години ранку на територію АЗС в смт Іванків зайшли невідомі. Чоловіки постукали у віконце диспетчера та, погрожуючи гранатою, почали вимагати виручку. 59-річний черговий не розгубився і натиснув тривожну кнопку – нападники зникли.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції Київської області, повідомляє «Главком».

«Працівник АЗС повідомив поліції, яка за лічені хвилини прибула на місце події, прикмети зловмисників та автомобіля, на якому вони пересувалися», - йдеться у повідомленні.

Розбійників затримали за дві години в селі Шпилі.

«Поблизу місцевого бару патрульні помітили машину з іноземними номерами, схожу на розшукувану. Троє підозрюваних перебували всередині закладу. Чинити опір правоохоронцям вони не встигли. Як з’ясувалося, всі затримані жителі передмістя столиці віком 23-26 років», - зазначають правоохоронці.

Під час невідкладного обшуку в салоні авто поліцейські виявили та вилучили гранату РГД-5 і запал.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Зловмисники затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання відносно них міри запобіжного заходу. Молодикам загрожує від семи до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.