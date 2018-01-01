На Київщині злочинці залишили тисячі абонентів без зв'язку

Поліція затримала крадіїв

Серед ночі працівники Кагарлицької поліції на гарячому затримали двох чоловіків, які крали кабель з люків телекомунікацій «Укртелеком». Фігуранти вже надали свідчення про скоєння семи аналогічних крадіжок в Кагарлику та Ржищеві. Відомо, що зловмисники – місцеві жителі, 38 та 20 років, які пересувалися на сірому автомобілі



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Поліція затримала крадіїв

Серед ночі працівники Кагарлицької поліції на гарячому затримали двох чоловіків, які крали кабель з люків телекомунікацій «Укртелеком». Фігуранти вже надали свідчення про скоєння семи аналогічних крадіжок в Кагарлику та Ржищеві.

Відомо, що зловмисники – місцеві жителі, 38 та 20 років, які пересувалися на сірому автомобілі «Джилі». Старший поплічник неодноразово судимий за грабіж та розбій.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Частину речових доказів вилучено, а чоловікам оголошено підозру. Наразі вони затримані та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів на території області. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.