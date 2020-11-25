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    На Київщині зникла жінка з двома малолітніми дітьми (фото)

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    Розшукується Надія Оніс - На Київщині зникла жінка з двома малолітніми дітьми (фото)
    Розшукується Надія Оніс
    Фото: Іванківське відділення поліції

    Жінка з дітьми вийшла від родичів 23 листопада і зникла

    Іванківським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження 22-річної Надії Оніс та її малолітніх дітей: трирічного Максима та шестимісячної Софії. Про це повідомляє Іванківське відділення поліції.

    23 листопада близько 15:00 жінка разом з дітьми вийшла з місця проживання своїх родичів (вул. Ватутіна, с. Страхолісся) і до цього часу їх місце перебування невідоме. На зв'язок з рідними не виходить. Розшукувані можуть бути разом з чоловіком на ім’я Олександр, віком 30-33 років.

    Прикмети жінки: зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темне, пряме, довге, очі карі. Одягнена: синя куртка до колін, чорні штани, шкіряні черевики.

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    На Київщині зникла жінка з двома малолітніми дітьми (фото)
    На Київщині зникла жінка з двома малолітніми дітьми (фото)
    На Київщині зникла жінка з двома малолітніми дітьми (фото)

    Поліція просить при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження розшукуваних повідомляти за номером спецлінії поліції «102».

    Як повідомлялося, ювенальні поліцейські Київщини розшукали 16-річного мешканця міста Бровари Даніїла Баліцького, який 21 листопада пішов із дому та не повернувся. Знайшли його поліцейські надвечір серед міста Бровари з цигаркою в руках та ще й напідпитку. 

    Відносно хлопця склали 2 адміністративних протоколи за ч.1 ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матір втікача також понесе адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП .

    Теги: Національна поліція України діти Київщина жінка розшук
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