Пішла по гриби й заблукала: на Київщині поліцейські вночі розшукали у лісі жінку
На пошуки жінки був піднятий особовий склад Обухівського відділу поліції
Днями 62-річна жителька Обухова вирушила до лісу по гриби і заблукала. Коли вона зрозуміла, що самостійно не може знайти дороги додому, то зателефонувала на спецлінію поліції «102».
По тривозі був піднятий особовий склад Обухівського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Розшукові заходи здійснювали оперативники, наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками.
Пошукові заходи ускладнювало настання темряви, але правоохоронці прочісували лісовий масив, аби розшукати жінку.
Через три години вдалося знайти бабусю живою і неушкодженою .
Жінка подякувала всім учасникам пошуків та запевнила, що почувається добре.
Правоохоронці повернули жінку додому до родичів.
Як повідомлялося, нещодавно поліція розшукала двох малолітніх дітей, яких дідусь загубив у лісі біля вулиці Газопровідної в Києві.