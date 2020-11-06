Пішла по гриби й заблукала: на Київщині поліцейські вночі розшукали у лісі жінку

На пошуки жінки був піднятий особовий склад Обухівського відділу поліції

Днями 62-річна жителька Обухова вирушила до лісу по гриби і заблукала. Коли вона зрозуміла, що самостійно не може знайти дороги додому, то зателефонувала на спецлінію поліції «102».

По тривозі був піднятий особовий склад Обухівського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Розшукові заходи здійснювали оперативники, наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками.

Пошукові заходи ускладнювало настання темряви, але правоохоронці прочісували лісовий масив, аби розшукати жінку.

Через три години вдалося знайти бабусю живою і неушкодженою .

Жінка подякувала всім учасникам пошуків та запевнила, що почувається добре.

Правоохоронці повернули жінку додому до родичів.

Як повідомлялося, нещодавно поліція розшукала двох малолітніх дітей, яких дідусь загубив у лісі біля вулиці Газопровідної в Києві.