Коронавірус у Києві: кількість хворих перейшла межу в 25 тисяч



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За добу виявлено понад 350 нових хворих на коронавірус

За минулу добу, 5 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 355 осіб. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 жовтня було 286 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25091 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 8545 людей (за добу 282), померли 436 осіб (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 10099 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 181 особу. За попередню добу збільшення складало 166 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6016 осіб (за добу 19), померли 202 людини (за добу 2).

Загалом в Україні підтверджено 234584 випадив захворювання на Covid-19. Протягом 5 жовтня зафіксовано ще 4348 хворих на коронавірус

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 5 жовтня у Києві було підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 286 осіб.

У Київській області було зафіксовано 9918 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 166 осіб.