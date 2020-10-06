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    Від малого до старого: Кличко розповів, у кого виявили Covid-19 минулої доби

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    У Києві за добу коронавірус виявлено у 19 дітей - Від малого до старого: Кличко розповів, у кого виявили Covid-19 минулої доби
    У Києві за добу коронавірус виявлено у 19 дітей

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

    У Києві за минулу добу виявили 355 хворих на коронавірус. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 25091», — написав він.

    Серед тих, хто захворів: 

    • 190 жінок віком від 18 до 89 років,
    • 146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв,
    • 9 дівчаток від 3 до 16 років,
    • 10 хлопчиків від 1 року до 17.

    Захворіли, зокрема, і 10 медиків.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 50, в Солом’янському — 47 та 44 випадки в Дніпровському районі.


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    «Пам’ятайте про головні правила безпеки: носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» — наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Як повідомлялося, за минулу добу, 5 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 355 осіб. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 жовтня було 286 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25091 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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