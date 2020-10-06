Від малого до старого: Кличко розповів, у кого виявили Covid-19 минулої доби
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі
У Києві за минулу добу виявили 355 хворих на коронавірус. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 25091», — написав він.
Серед тих, хто захворів:
- 190 жінок віком від 18 до 89 років,
- 146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв,
- 9 дівчаток від 3 до 16 років,
- 10 хлопчиків від 1 року до 17.
Захворіли, зокрема, і 10 медиків.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 50, в Солом’янському — 47 та 44 випадки в Дніпровському районі.
«Пам’ятайте про головні правила безпеки: носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» — наголосив Кличко.
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Всього244734
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Хворіють131811
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Одужали108233
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Померли4690
Як повідомлялося, за минулу добу, 5 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 355 осіб. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 жовтня було 286 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25091 випадків захворювання на Covid-19.