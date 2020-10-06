Від малого до старого: Кличко розповів, у кого виявили Covid-19 минулої доби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві за добу коронавірус виявлено у 19 дітей

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У Києві за минулу добу виявили 355 хворих на коронавірус. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 25091», — написав він.

Серед тих, хто захворів:

190 жінок віком від 18 до 89 років,

146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв,

9 дівчаток від 3 до 16 років,

10 хлопчиків від 1 року до 17.

Захворіли, зокрема, і 10 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 50, в Солом’янському — 47 та 44 випадки в Дніпровському районі.





«Пам’ятайте про головні правила безпеки: носіть маски, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Бережіть себе!» — наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 244734

Хворіють 131811

Одужали 108233

Померли 4690

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 5 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 355 осіб. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 4 жовтня було 286 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25091 випадків захворювання на Covid-19.