На Київському морі другу добу шукають зниклих чоловіка й дитину

Матрац, на якому плавали люди, віднесло від берега й перекинуло вітром

Станом на ранок вівторка, 22 червня, залишається невідомою доля двох осіб, які 20 червня о 17:37 зникли на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За попередніми даними, чоловік та дівчинка, 2011 року народження, потонули.

21 червня до пошукових робіт від ДСНС залучалося 13 осіб (з них 9 водолазів) та 5 одиниць техніки (з них 3 човни).

Як повідомляє ТСН, бригади рятувальників прочісують акваторію Київського моря

Напередодні, подружжя з двома дітьми плавали на надувних матрацах. Раптово здійнявся сильний вітер, хвилями їх почало відносити далі від берега. На порятунок родині кинулись відпочивальники.

«Була дуже велика хвиля, майже до метра. Свідки, яких ми опитали, казали, що було чути крики, люди кликали на допомогу. Один чоловік скочив їх рятувати, коли він підійшов до матраца, то дитини не було, потім її дістали, «швидка» понад годину намагалась врятувати, але не могли», – розповів начальник водолазно-рятувального відділення Михайло Гордійчук.

Врятувати вдалося лише жінку. Чоловіка та 10-річну дитину досі шукають. «За 750 метрів від берега свідки бачили матрац вже пустий, без людей, який просто перевертався на хвилях», – додав рятувальник.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Лебедівка на Київщині потонули двоє осіб, одна з яких дитина, ще одна дитина померла згодом у кареті швидкої.