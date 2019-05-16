На Київському велотреку стартує Чемпіонат України з велоспорту (розклад)



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Київський велотрек

У глядачів буде можливість познайомитись із різними видами гонок на треку

Сьогодні, 16 травня, на Київському велотреку розпочинається Чемпіонат України з велоспорту на треку (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).

Найкращі спортсмени з різних областей України змагатимуться між собою в олімпійських номерах програми. У глядачів буде можливість познайомитись із різними видами гонок на треку.

Розклад змагань

16 травня, четвер

із 14:00 до 18:00 – командна гонка переслідування

17 травня, п’ятниця

із 10:00 до 16:00 – спринт та командний спринт

18 травня, субота

із 10:00 до 18:00 – гонка омніум (включає в себе чотири етапи – скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям, групова гонка)

19 травня, неділя

із 10:00 до 15:00 – кейрін та медісон

Нагадаємо, 7-9 вересня 2018 року на Київському велотреку відбудулися перші в його історії міжнародні змагання – «Гран Прі Києва».

Київський велотрек - один із найстаріших в Європі. Його побудували у 1913 році. 1999-го тут відбулися останні спортивні змагання, після чого він остаточно занепав. Потім його реконструювали. Оновлений об'ект відкрили у травні 2017 року лазерним та 3D шоу з відеоінсталяцією про історію міста та велотреку.