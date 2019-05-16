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    На Київському велотреку стартує Чемпіонат України з велоспорту (розклад)

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    Київський велотрек - На Київському велотреку стартує Чемпіонат України з велоспорту (розклад)
    Київський велотрек

    У глядачів буде можливість познайомитись із різними видами гонок на треку

    Сьогодні, 16 травня, на Київському велотреку розпочинається Чемпіонат України з велоспорту на треку (чоловіки, жінки, юніори, юніорки).

    Найкращі спортсмени з різних областей України змагатимуться між собою в олімпійських номерах програми. У глядачів буде можливість познайомитись із різними видами гонок на треку.

    Розклад змагань

    16 травня, четвер

    • із 14:00 до 18:00 – командна гонка переслідування

    17 травня, п’ятниця

    • із 10:00 до 16:00 – спринт та командний спринт

    18 травня, субота

    • із 10:00 до 18:00 – гонка омніум (включає в себе чотири етапи – скретч, гонка темпо, гонка з вибуттям, групова гонка)

    19 травня, неділя

    • із 10:00 до 15:00 – кейрін та медісон

    Нагадаємо, 7-9 вересня 2018 року на Київському велотреку  відбудулися перші в його історії міжнародні змагання – «Гран Прі Києва».

    Київський велотрек - один із найстаріших в Європі. Його побудували у 1913 році. 1999-го тут відбулися останні спортивні змагання, після чого він остаточно занепав. Потім його реконструювали. Оновлений об'ект відкрили у травні 2017 року лазерним та 3D шоу з відеоінсталяцією про історію міста та велотреку.

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