На Київському водосховищі врятовано плавця на матраці (фото)



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Фото: ДСНС Рятувальники доставили плавця на берег

Відпочивальника на матраці віднесло далеко від берега

У вівторок, 31 липня, на Київському водосховищі поблизу села Лебедівка чоловіка на надувному матраці віднесло далеко від берега. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 15:24 від відпочиваючих осіб. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

На виклик було направлено рятувальників 40-ї Державної пожежно-рятувальної частини села Пірново та 37-ДПРЧ м. Вишгород.

На місці рятувальники встановили, що чоловіка, який пішов плавати на матраці, віднесло далеко від берега, і він почав кликати на допомогу. За допомогою рятувального човна «Шторм 450» надзвичайники доставили чоловіка до берега.