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    На Київському водосховищі врятовано плавця на матраці (фото)

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    Рятувальники доставили плавця на берег - На Київському водосховищі врятовано плавця на матраці (фото)
    Фото: ДСНС
    Рятувальники доставили плавця на берег

    Відпочивальника на матраці віднесло далеко від берега

    У вівторок, 31 липня, на Київському водосховищі поблизу села Лебедівка чоловіка на надувному матраці віднесло далеко від берега. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 15:24 від відпочиваючих осіб. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На виклик було направлено рятувальників 40-ї Державної пожежно-рятувальної частини села Пірново та 37-ДПРЧ м. Вишгород.

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    На Київському водосховищі врятовано плавця на матраці (фото)
    На Київському водосховищі врятовано плавця на матраці (фото)

    На місці рятувальники встановили, що чоловіка, який пішов плавати на матраці, віднесло далеко від берега, і він почав кликати на допомогу. За допомогою рятувального човна «Шторм 450» надзвичайники доставили чоловіка до берега.

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