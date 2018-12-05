На конкурс на проект талісмана Києва подано 80 робіт



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Київ отримає свій талісман

Переможця конкурсу буде оголошено до кінця цього року

У столиці триває ІІ етап конкурсу на проект талісмана Києва. Журі визначає 10 кращих робіт учасників-конкурсантів.

Про це в коментарі 44.ua повідомила заступник начальника Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова.

«Станом на 3 грудня, до Управління надійшло понад 80 робіт. Конкурс проходить у три етапи. Так, перший етап (прийом заяв) закінчився 21 вересня 2018-го, і зараз проходить другий етап конкурсу. А саме відбір кращих робіт, які були подані», - розповіла вона.

Крім того, в Управлінні повідомили, що конкурс на кращий талісман Києва планується завершити в цьому році. Також до кінця 2018 року буде оголошено фіналіст конкурсу, якому місто виплатить гонорар в сумі 150 тис. грн. Як саме буде реалізований проект талісмана, стане відомо після оголошення переможця.

Як повідомлялося, через велику кількість поданих заявок у КМДА вирішили продовжити конкурс на проект талісмана міста. Спочатку переможця повинні були обрати 6 липня, потім було перенесено - 9 листопада. Далі обіцяли, що переможця на кращий проект талісмана столиці оголосять в кінці осені.