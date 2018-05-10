На Лісовому масиві гуртожитки вбивають людей

У помешканнях знайдено 39 видів патогенних грибів, що призводять до туберкульозу, онкозахворювань та гепатитів

Про три гуртожитки на Лісовому масиві Дніпровського району Києва уже не перший рік ходить погана слава. У 2010-му Інститут мікробіології та вірусології ім. Заболотного визнав їх непридатними і навіть смертельно небезпечними для життя. У помешканнях знайдено 39 видів патогенних грибів, що призводять до туберкульозу, онкозахворювань



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У помешканнях знайдено 39 видів патогенних грибів, що призводять до туберкульозу, онкозахворювань та гепатитів

Про три гуртожитки на Лісовому масиві Дніпровського району Києва уже не перший рік ходить погана слава.

У 2010-му Інститут мікробіології та вірусології ім. Заболотного визнав їх непридатними і навіть смертельно небезпечними для життя. У помешканнях знайдено 39 видів патогенних грибів, що призводять до туберкульозу, онкозахворювань та гепатитів. За 4 роки в одному з будинків від цих хвороб померло 64 людини.

Київська влада вже давно говорить про знесення гуртожитків, обіцяла дати нове житло, але з того часу минув не один рік. Люди досі живуть у вбивчих стінах: одружуються, народжують і борються з жорстокими реаліями.

Наразі родина Сойків, яка переїхала у гуртожиток на Лісовому проспекті, 12а п'ять років тому, бореться із важкою хворобою маленької донечки. 6 березня цього року однорічній доньці Анюті стало зле.

«У донечки почали заплітались ніжки. Вона просто втрачала рівновагу. У лікарні виявили нейробластому – злоякісну пухлину в головному мозку величезних розмірів. А через кілька днів організм не впорався – Анюта впала в кому», - каже мама дівчинки Ольга Сойко.

На щастя, через 9 днів реанімації дитина прийшла до тями: почала водити очима й реагувати на біль. Дівчинці зробили дві операції. Тепер малечі зроблять комп'ютерну томографію голови і дізнаються, чи розсмоктується злощасний згусток крові. УЗД показало, що він таки меншає. Скільки часу потрібно, щоб зник повністю, лікарі не знають. Далі на дівчинку чекатимуть курси хіміотерапії.

Джерело: 24 канал