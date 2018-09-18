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    На Лісовому масиві жінка кинулася під колеса Opel

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    Водій Opel намагався ухилитися, однак зіткнення уникнути не вдалося - На Лісовому масиві жінка кинулася під колеса Opel
    Фото: Інформатор
    Водій Opel намагався ухилитися, однак зіткнення уникнути не вдалося

    Вийшовши з тролейбуса, жінка вискочила на проїжджу частину

    У вівторок, 18 вересня, в Києві на вулиці Маршала Жукова жінка потрапила під колеса автомобіля Opel. Аварія трапилася близько 9:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Водій Opel розповів, що їхав в сторону Лісового масиву. За його словами, біля зупинки з-за автобуса, повз який проїжджав автомобіліст, вибігла жінка. Водій Opel говорить, що намагався ухилитися, однак зіткнення уникнути не вдалося. За словами водія пасажирського автобуса, який також знаходився на місці аварії, жінка, вийшовши з тролейбуса, не пішла на пішохідний перехід, який розташований біля зупинки. Навпаки, пасажирка швидко пройшла перед автобусом і вискочила на проїжджу частину, де в той же момент її збив Opel. Жінку госпіталізували.

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    На Лісовому масиві жінка кинулася під колеса Opel
    На Лісовому масиві жінка кинулася під колеса Opel
    На Лісовому масиві жінка кинулася під колеса Opel
    Фото: Інформатор

    За словами водія легковика, жінка перебувала в свідомості і змогла сказати своє прізвище медикам. Також водій Opel впевнений, що постраждала була у стані алкогольного сп'яніння.

    Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, від коментарів утрималися, проте підтвердили, що жінка жива і її госпіталізували.

    Нагадаємо, 18 вересня під Києвом перекинулася фура, у неї врізався легковий автомобіль Opel. На Кільцевій дорозі утворився затор в бік «Борисполя» і в зворотному напрямку.

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