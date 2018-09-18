На Лісовому масиві жінка кинулася під колеса Opel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Водій Opel намагався ухилитися, однак зіткнення уникнути не вдалося

Вийшовши з тролейбуса, жінка вискочила на проїжджу частину

У вівторок, 18 вересня, в Києві на вулиці Маршала Жукова жінка потрапила під колеса автомобіля Opel. Аварія трапилася близько 9:40. Про це повідомляє Інформатор.

Водій Opel розповів, що їхав в сторону Лісового масиву. За його словами, біля зупинки з-за автобуса, повз який проїжджав автомобіліст, вибігла жінка. Водій Opel говорить, що намагався ухилитися, однак зіткнення уникнути не вдалося. За словами водія пасажирського автобуса, який також знаходився на місці аварії, жінка, вийшовши з тролейбуса, не пішла на пішохідний перехід, який розташований біля зупинки. Навпаки, пасажирка швидко пройшла перед автобусом і вискочила на проїжджу частину, де в той же момент її збив Opel. Жінку госпіталізували.

За словами водія легковика, жінка перебувала в свідомості і змогла сказати своє прізвище медикам. Також водій Opel впевнений, що постраждала була у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, від коментарів утрималися, проте підтвердили, що жінка жива і її госпіталізували.

Нагадаємо, 18 вересня під Києвом перекинулася фура, у неї врізався легковий автомобіль Opel. На Кільцевій дорозі утворився затор в бік «Борисполя» і в зворотному напрямку.