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Під Києвом сталася стрілянина у кафе: поранено поліцейського

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Під Києвом сталася стрілянина у кафе: поранено поліцейського
Поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою
фото з відкритих джерел

Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації

 

Біля одного із кафе, що в Софіївській Борщагівці поблизу Києва, 12 жовтня відбулася стрілянина, поранення отримав поліцейський поза службою. Про це інформує Національна поліція України.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між жінками у закладі виник конфлікт.

Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента, попередньо, зі спецзасобу травматичної дії.

Поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі він у лікарні.

Працівниками поліції встановлено особу зловмисника. Зброю вилучено. Вирішується питання про надання інциденту правової кваліфікації.

Раніше у Броварському районі Київській області сталася трагічна подія, під час виклику про домашнє насильство чоловік кинувся на поліцейських з сокирою. 

Також у місті Бровари 3 жовтня в одному з номерів готелю було виявлено тіло чоловіка.

Нагадаємо, на Київщині сусідська сварка переросла в стрілянину, внаслідок якої один із сусідів опинився в лікарні, а інший – у відділку поліції. На оприлюднених кадрах видно як троє чоловіків емоційно спілкується біля машин. Один з них намагається заспокоїти інших. У якийсь момент учасник конфлікту вистрелив опоненту в ногу.

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Теги: домашнє насильство поліція стрілянина поранення конфлікт сварка Бровари

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