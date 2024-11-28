Ракетно-дроновий удар по Києву: з'явилися нові деталі

Тривога в столиці тривала майже дев'ять з половиною годин

Збройні сили Російської Федерації завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Для атаки ворог застосував, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Як зазначив Попко, повітряну тривогу в столиці було оголошено майже опівночі через загрозу БпЛА зі східного напрямку. Тривога тривала майже дев'ять з половиною годин. Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

«Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні сили)», – зазначив він.

Крім того, відомо про падіння уламків у двох районах столиці – в Дніпровському та Дарницькому. Даних щодо постраждалих немає.

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Дарницька РДА Києва показала наслідки ракетної атаки. Уламки збитої ракети без подальшого загоряння впали на подвірʼя місцевого промислового підприємства, від вибухової хвилі вилетіли шибки вікон та дверей фото: Дарницька РДА Києва

«Пошкоджень зазнало окреме підприємство – вибиті двері, вікна, пошкоджене вантажне авто. Дані оперативного зведення постійно оновлюються», – розповів очільник КМВА.

Як зазначив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Пожежа ліквідована.

Нагадаємо, ввечері 27 листопада о 23:50 у столиці пролунали сирени. Тривога була оголошена через загрозу БпЛА курсом на Київщину. Під ранок Росія розпочала масовану ракетну атаку. Відбій тривоги оголосили лише о 09:17 28 листопада.

Падіння уламків збитих ракет виявили у Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури, запроваджено аварійні відключення електроенергії.