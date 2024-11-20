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Павло Клімкін дав прогноз про завершення війни у 2025 році

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Павло Клімкін дав прогноз про завершення війни у 2025 році
Клімкін дав прогноз стосовно закінчення війни
фото з відкритих джерел

Колишній Глава МЗС України пояснив, що переговори, чи припинення вогню не є закінченням війни

Завершення бойових дій у 2025 році можливе, але, ймовірніше, вдасться лише заморозити конфлікт або знизити його інтенсивність. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

Відповідаючи на питання, чи можна завершити повномасштабну війну в Україні дипломатичним шляхом у 2025 році, Клімкін зазначив, що це можливо, але скоріше мова йтиме про зменшення ескалації на фронті. Він наголосив, що зупинка чи припинення вогню не є рівнозначними завершенню війни. Так само завершення війни не означає автоматичного переходу до переговорів або створення нових форматів чи контактних груп.

Дипломат також висловив сумнів, що за президентства Дональда Трампа російсько-українська війна завершиться швидше.

«Ні, тому що ця війна не про припинення вогню. Вона про те, що Росія не сприймає нас як незалежний факт історії, політики й державності. Вони не визнають нас як народ, який має право самостійно вирішувати своє майбутнє. За Трампа можливі окремі елементи деескалації, припинення вогню чи навіть переговори. Але самі причини цієї війни для Путіна не зникнуть протягом цього періоду», – підсумував Клімкін.

Нагадаємо, раніше ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що сьогодні президент Росії Володимир Путін боїться тільки президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

До слова, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, один із співзасновників Центру національної стійкості та розвитку в інтерв’ю пояснив, у чому полягає ризик надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та чому розмови про надання Україні «Залізного купола» пустопорожні.

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Теги: росія Павло Клімкін міністр війна путін президент зупинка переговори конфлікт

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