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«Розпаковка» однієї з ракет КНДР. Фахівці виявили новітні іноземні компоненти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Розпаковка» однієї з ракет КНДР. Фахівці виявили новітні іноземні компоненти
Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії
фото: telegram / Головне управління розвідки МО України

Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, Росія та її союзники використовують спільні схеми для обходу санкцій

У північнокорейської ракети KN-23/KN-24 – виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску. Про це повідомляє Головне управління розвідки, посилаючись на портал War&Sanctions.

Так, було опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. 

«Держава-агресор Росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.  Разом з ракетами Пхеньян тоді направив до Росії своїх військових фахівців, які обслуговували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України», – йдеться у повідомленні.

Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах, зауважили у розвідці.

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фото: telegram / Головне управління розвідки МО України

Застосована Росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії. 

Щонайменше один з них – перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power – виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення. 

Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники – КНДР та Іран – використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема – посилення механізмів експортного контролю, підсумували в ГУР.

Нагадаємо, основна частина компонентів у північнокорейських ракетах, які Росія використовує для ударів по Україні – західного виробництва. Про це пише CNN, посилаючись на доповідь Незалежної антикорупційної комісії України.

За словами представника Міноборони України, цього року Росія випустила близько 60 північнокорейських ракет КN-23 по Україні. Це становить майже кожну третю з 194 балістичних ракет, що, за підрахунками CNN становить майже третину з 194 балістичних ракет, випущених до цього часу.

Зазначається, що найважливіші компоненти, які використовуються в ракетах КНДР, виробляються дев'ятьма західними виробниками, включно з компаніями зі США, Нідерландів і Великої Британії. Однак деякі частини ракет було вироблено вже 2023 року, що свідчить про швидкість поставок у Північну Корею. 

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Теги: Північна Корея поранення ворог технології українці росія ракета

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