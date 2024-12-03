Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
З 28 листопада на протестах у Грузії було затримано 293 особи, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе
фото: Дато Коридзе (RFE/RL)

Протести проходять як у столиці Грузії, так і в Батумі. Силовики починають розганяти громадян

У Грузії шостий день поспіль відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. 

Так, сьогодні, 3 грудня, у центрі Тбілісі протестувальники обстріляли будівлю парламенту феєрверками, у відповідь поліція застосувала водомети.

Одна із запущених протестувальниками петард потрапила на балкон парламенту
Одна із запущених протестувальниками петард потрапила на балкон парламенту
фото: скриншот відео

Від струменів води мітингувальники захищаються килимами, повідомляють кореспонденти місцевих ЗМІ. У Батумі опозиціонери спалили опудало засновника правлячої партії Бідзини Іванішвілі.

По всій країні тимчасово припинили продавати піротехніку, повідомляє Mtavari.

О 21:25 стало відомо, що силовики починають розгін мітингувальників.

Як повідомляється, з 28 листопада на протестах у Грузії було затримано 293 особи, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе на брифінгу.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Читайте також:

Теги: протест поліція мітинг партії Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Загроза нацбезпеці і корупційні ризики. Що задумав Стефанчук?»
Реформа системи юросіб, чи масштабний перерозподіл країни? Що зріє у Верховній Раді
18 листопада, 21:53
«Це вибори, щоб визначити голову однієї з трьох гілок влади. Йому недоречно спати», – сказав журналістам лідер Партії інновацій Японії
Прем'єр Японії задрімав на засіданні парламенту, де переобирали склад уряду
12 листопада, 09:07
Масштабна крадіжка сиру шокувала мешканців Британії
У Британії заарештовано чоловіка, який вкрав 24 тонни елітного сиру
4 листопада, 03:00
Молдова не вперше фіксує на своїй території уламки безпілотників
У Молдові знайдено нові уламки безпілотника
Сьогодні, 15:30
Усі постраждалі були доставлені до лікарні Рас-Седра, а консули наразі уточнюють стан постраждалої українки
Автотроща з українцями у Єгипті: МЗС повідомило нові деталі
10 листопада, 16:50
Від отриманих травм дитина загинула
У Дарницькому районі столиці із багатоповерхівки випав хлопчик
19 листопада, 22:20
Як пише Guardian, малоймовірно, що Маск дасть свідчення у Великій Британії. Відомо, що він різко критикує лейбористський уряд
Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»
20 листопада, 21:20
Китаєць від нудьги сфабрикував свій арешт
У Китаї затримано чоловіка, який від нудьги підробив ордер на свій арешт
Сьогодні, 04:45
Автомобіль Chevrolet, який зупинили патрульні, а його водій відмовився їхати до ТЦК, зачинившись з мамою всередині
У Кривому Розі чоловік зачинився в машині, щоб не потрапити до ТЦК
30 листопада, 20:39

Соціум

Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
Трагедія на вокзалі у Сербії. Протестувальники штурмували мерію міста
Трагедія на вокзалі у Сербії. Протестувальники штурмували мерію міста
Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету
Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету
Найнижчі показники за 60 років. Рівень народжуваності у ЄС стрімко знижується
Найнижчі показники за 60 років. Рівень народжуваності у ЄС стрімко знижується
У Молдові знайдено нові уламки безпілотника
У Молдові знайдено нові уламки безпілотника
В Японії помер кіт із символічним імʼям, якого подарував Путін
В Японії помер кіт із символічним імʼям, якого подарував Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
25K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
8630
Південна Корея вводить воєнний стан
7833
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7087
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Сьогодні, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua