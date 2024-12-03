Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії

З 28 листопада на протестах у Грузії було затримано 293 особи, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе

Протести проходять як у столиці Грузії, так і в Батумі. Силовики починають розганяти громадян

У Грузії шостий день поспіль відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Так, сьогодні, 3 грудня, у центрі Тбілісі протестувальники обстріляли будівлю парламенту феєрверками, у відповідь поліція застосувала водомети.

Одна із запущених протестувальниками петард потрапила на балкон парламенту фото: скриншот відео

Від струменів води мітингувальники захищаються килимами, повідомляють кореспонденти місцевих ЗМІ. У Батумі опозиціонери спалили опудало засновника правлячої партії Бідзини Іванішвілі.

У Грузії шостий день поспіль відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції pic.twitter.com/yyMOxefY2C — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 3, 2024

По всій країні тимчасово припинили продавати піротехніку, повідомляє Mtavari.

О 21:25 стало відомо, що силовики починають розгін мітингувальників.

Як повідомляється, з 28 листопада на протестах у Грузії було затримано 293 особи, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе на брифінгу.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.