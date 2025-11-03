На маршрут у Києві вийшов третій двоповерховий автобус: де курсує

Автобус 9502 вже має пошкодження даху саме в тому місці, де на двох інших машинах встановлений захисний елемент

Третій автобус, що отримав номер 9502, має низку візуальних відмінностей від попередніх двох

У Києві на регулярну пасажирську експлуатацію вийшов третій двоповерховий автобус. Як повідомляє alltransua, нова машина курсує по бульвару Академіка Вернадського, інформує «Главком».

Третій автобус, що отримав номер 9502, має низку візуальних відмінностей від попередніх двох (9501 та 9503):

Наявність зовнішньої реклами.

Відсутність «захисту» верхнього лобового скла.

Встановлені склоочисники на вікнах другого поверху.

Також зазначається, що автобус 9502 вже має пошкодження даху саме в тому місці, де на двох інших машинах встановлений захисний елемент.

Нагадаємо, із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діє новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.